Режим самоизоляции продлили в Иркутской области

Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 12 июля, сообщает пресс-служба правительства региона. Ограничения действовали до 28 июня.

«Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 12 июля 2020 года», — говорится в сообщении. Изначально режим был введен 31 марта, затем его продлили до 5 апреля, затем поэтапно — до 28 июня.

Соответствующие изменения внесены в указ врио губернатора Иркутской области о введении режима повышенной готовности. Документы опубликованы на официальном сайте регионального правительства.

По данным оперативного штаба на 27 июня, в Иркутской области официально подтверждено 6857 случаев заболевания COVID-19. Из числа заболевших 89 человек скончались, 2774 человека выздоровели.