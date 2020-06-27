Роскосмос впервые за много лет отправит на МКС женщину

«Роскосмос» впервые за восемь лет отправит на МКС женщину-космонавта, в 2022 году на орбиту полетит Анна Кикина, сообщается в официальном Twitter организации.

Россия в последний раз отправляла в космос женщин в 2014 году. Тогда Елена Серова провела на МКС 167 дней и стала первой россиянкой на станции и лишь четвертой женщиной в истории российской космической программы.

На сегодня Кикина — единственная женщина в российском отряде космонавтов. Она попала в отряд через первый открытый конкурс в 2012 году. До Кикиной в космос летали женщины-космонавты Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова.

Анна Кикина отправится в составе российского экипажа на #МКС через два года pic.twitter.com/6XZggJfzkC — Государственная корпорация РОСКОСМОС (@Rogozin) June 26, 2020

Кикина родилась 27 августа 1984 года в Новосибирске, училась в Новосибирской государственной академии водного транспорта, имеет удостоверение спасателя. В 2014 году ее зачислили на должность космонавта-испытателя отряда космонавтов «Роскосмоса».