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Роскосмос впервые за много лет отправит на МКС женщину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Роскосмоса

«Роскосмос» впервые за восемь лет отправит на МКС женщину-космонавта, в 2022 году на орбиту полетит Анна Кикина, сообщается в официальном Twitter организации.

Россия в последний раз отправляла в космос женщин в 2014 году. Тогда Елена Серова провела на МКС 167 дней и стала первой россиянкой на станции и лишь четвертой женщиной в истории российской космической программы.

На сегодня Кикина — единственная женщина в российском отряде космонавтов. Она попала в отряд через первый открытый конкурс в 2012 году. До Кикиной в космос летали женщины-космонавты Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова.

Кикина родилась 27 августа 1984 года в Новосибирске, училась в Новосибирской государственной академии водного транспорта, имеет удостоверение спасателя. В 2014 году ее зачислили на должность космонавта-испытателя отряда космонавтов «Роскосмоса».

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Топ комментариев

Uynachalnica

Россию будем с колен подымать:Я тут сильно упростил процесс, голосуй отправив СМС.Отдай свой голос тупо...

Voland2

Чисто случайно... А остальным членам ИК по смартфону?

se 34

Бедолаги, им бы к голове капустный лист приматывать чтоб отлегло

fiopan

Конечно надо шевелиться, а то 10% поддержки народом явно маловато.

Plaguer

Чтобы он ещё пару кусков России своей "малой Родине" подарил?..