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Минспорта предложило ограничить отъезд молодежи за границу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Министерство спорта опубликовало проект изменений в федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», документ размещен на портале проектов нормальных правовых актов.

Предлагаемые поправки призваны обязать российских спортсменов, не достигших возраста 23 лет, оплачивать расходы воспитавших их академий в случае перехода в иностранную команду. Разработчики ссылаются на ситуацию с российским хоккеем.

«Иностранные спортивные организации, пользуясь пробелами в российском правовом регулировании, <…> приглашают молодых российских спортсменов для участия в зарубежных спортивных соревнованиях, не осуществляя каких-либо выплат», — отмечается в проекте.

Подобная ситуация становится возможной в том случае, если российский спортсмен только начинает свою карьеру и еще не успел заключить контракта ни с одним из профессиональных клубов в России.

При этом в законе предлагается сделать исключение для международных лиг, в которых одновременно выступают иностранные и российские клубы. К таким относятся Континентальная хоккейная лига и баскетбольная Единая лига ВТБ.

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