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Правительство нашло деньги для выплат на детей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство одобрило выделение Минфину средств на выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

На выплаты планируется выделить более 270 миллиардов рублей, постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. По 10 тысяч автоматически начислят тем, кто уже получил финансовую помощь в июне.

Подавать для этого новое заявление не нужно — деньги выплатят на основании данных, имеющихся у Пенсионного фонда. Если родители детей до 16 лет еще не оформляли пособие, то они могут подать заявление до 1 октября. Тогда они получат выплаты сразу за два месяца.

Поддержать семьи с детьми в условиях пандемии коронавируса распорядился президент Владимир Путин. В июне предусматривалась единовременная выплата в 10 тысяч родителям детей в возрасте от трех до 16 лет.

Глава государства на прошлой неделе сообщил, что такая же выплата будет и в июле, ее получат все семьи, где есть дети от рождения и до 16 лет. По его словам, таких детей в стране более 27 миллионов.

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