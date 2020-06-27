Обвиняемый в изнасиловании дочери избежал наказания

Суд в Татарстане оправдал 27-летнего россиянина, которого обвиняли в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью.

Мужчину освободили из-под стражи в зале суда после оглашения оправдательного приговора, пишет газета «Вечерняя Казань». В ходе процесса подсудимый признался в совершении преступления.

Гражданин объяснил свой поступок тем, что был сильно разозлен из-за ссоры с женой и сорвал зло на ребенке. «Просто психанул», — сказал он. В результате суд не увидел в действиях мужчины состава преступления, так как он не имел цели получить сексуальное удовлетворение.

Следствие установило, что обвиняемый остался наедине с детьми после того, как жена ушла на работу. Поздно вечером он позвонил супруге и сообщил, что у дочери началось кровотечение. Ребенка забрали в больницу, медик обнаружил травмы, характерные для сексуального насилия.

Было возбуждено уголовное дело, мужчина первое время утверждал, что при смене подгузника случайно причинил дочке травмы, однако затем сознался в насилии. Прокуратура намерена обжаловать решение суда.