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Обнаружен способ мгновенного уничтожения коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Ультрафиолетовое излучение специальных ламп способно практически мгновенно уничтожить коронавирус SARS-CoV-2, выяснили ученые Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета.

Специалисты обрабатывали загрязненный вирусом материал различными дозами ультрафиолета. В результате они смогли подсчитать, какое количество излучение убивает SARS-CoV-2 за считанные секунды.

Так, при дозировке в 5 мДж на квадратный сантиметр распространение вируса снижалось на 99% за шесть секунд. При повышении уровня до 22 мДж вирус полностью погибал за 25 секунд, отмечается в исследовании.

Ранее ученые попытались установить температуру гибели коронавируса. Оказалось, что после часовой дезинфекции при температуре до 60 градусов Цельсия SARS-COV-2 частично выживал на некоторых материалах.

Тема: Распространение коронавируса
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