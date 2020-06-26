Обнаружен способ мгновенного уничтожения коронавируса

Ультрафиолетовое излучение специальных ламп способно практически мгновенно уничтожить коронавирус SARS-CoV-2, выяснили ученые Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета.

Специалисты обрабатывали загрязненный вирусом материал различными дозами ультрафиолета. В результате они смогли подсчитать, какое количество излучение убивает SARS-CoV-2 за считанные секунды.

Так, при дозировке в 5 мДж на квадратный сантиметр распространение вируса снижалось на 99% за шесть секунд. При повышении уровня до 22 мДж вирус полностью погибал за 25 секунд, отмечается в исследовании.

Ранее ученые попытались установить температуру гибели коронавируса. Оказалось, что после часовой дезинфекции при температуре до 60 градусов Цельсия SARS-COV-2 частично выживал на некоторых материалах.