Кремль отреагировал на ошибку в бюллетенях для голосования

Кремль изучит мнение филологов Института русского языка, выявивших грамматическую ошибку в бюллетенях для голосования по поправкам к Конституции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Филологи обратили внимание, что слово «Конституция» в бюллетенях стоит в неправильном падеже. Кремль не считает, что ошибка «имеет отношение к легитимности и чистоте голосования», подчеркнул Песков.

«С точки зрения филологической чистоты есть смысл ознакомиться с мнением этого института, что мы делаем», — заверил Песков, добавив при этом, что вопрос с ошибкой в документе достаточно важный.

Кандидат филологических наук Ольга Северская рассказала про грамматическую ошибку в бюллетенях утром 26 июня в эфире «Эха Москвы». Она касается формулировки вопроса: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

Северская отметила, что подобная конструкция нарушает языковую норму, так как в ней использован неверный падеж. Правильный вариант: «Вы одобряете изменения в Конституции Российской Федерации?».

При этом формулировка вопроса «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» закреплена в указе о назначении голосования, который ранее подписал президент Владимир Путин.