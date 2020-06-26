Суд вынес приговор режиссеру Серебренникову

Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам условно по делу «Седьмой студии».

Серебренникова, а также продюсеров Юрия Итина и Алексея Малобродского сочли виновными в хищении. Итина также приговорили к трем годам условно, Малобродского — к двум годам условно, передает РИА Новости.

«Исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания», — пояснила судья Олеся Менделеева. Суд постановил взыскать с фигурантов ущерб в размере 129 миллионов рублей в рамках гражданского иска.

Для этого оставили в силе обеспечительный арест, наложенный в ходе следствия на машину Skoda Octavia Малобродского, квартиру Серебренникова в Германии за 300 тысяч евро, ювелирные украшения и денежные средства фигурантов дела.

Также Серебренников, Малобродский и Итин должны будут заплатить 800 тысяч, 300 тысяч и 200 тысяч рублей штрафа соответственно. При этом Серебренникову не стали запрещать занимать руководящие должности в театре.