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Суд вынес приговор режиссеру Серебренникову

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Leonrid / CC BY-SA 3.0

Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам условно по делу «Седьмой студии».

Серебренникова, а также продюсеров Юрия Итина и Алексея Малобродского сочли виновными в хищении. Итина также приговорили к трем годам условно, Малобродского — к двум годам условно, передает РИА Новости.

«Исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания», — пояснила судья Олеся Менделеева. Суд постановил взыскать с фигурантов ущерб в размере 129 миллионов рублей в рамках гражданского иска.

Для этого оставили в силе обеспечительный арест, наложенный в ходе следствия на машину Skoda Octavia Малобродского, квартиру Серебренникова в Германии за 300 тысяч евро, ювелирные украшения и денежные средства фигурантов дела.

Также Серебренников, Малобродский и Итин должны будут заплатить 800 тысяч, 300 тысяч и 200 тысяч рублей штрафа соответственно. При этом Серебренникову не стали запрещать занимать руководящие должности в театре.

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Топ комментариев

Muzykant

Ещё одни паразиты завыли,совершенно бесполезная структура.

nastya19944

Деньги платишь, вот и сразу дают бумажку, что техосмотр пройден.

se 34

Бедолаги, им бы к голове капустный лист приматывать чтоб отлегло

лачинов

Их возмущение совершенно понятно. Они привыкли считать эту халявную прибыль своей, и делиться не хотят.Непонятно...

pepelmetal

потрошенко одной ногой уже в тюрьме, а всё о России думает