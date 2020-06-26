НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Глава Бурятии «разодрался» с чучелом на бойцовском ковре

Источник:
Sibnet.ru
246 0

Глава Бурятии Алексей Цыденов выложил на странице в соцсети видео, где он показывает мастер-класс по броску с прогибом на борцовском чучеле. Спонтанная тренировка произошла во время проверки избирательных участков.

«Сегодня проверял работу участков для голосования. В Иволгинском районе один из участков расположен в физкультурно-оздоровительном комплексе. В подвале комплекса оборудовал два спортивных зала — борьбы и бокса. Спустились посмотреть», — прокомментировал он видео.


На ковре лежало борцовское чучело. Руководителю региона «захотелось вспомнить молодость». «Как был в медперчатках и в очках (только разулся) сделал бросок с прогибом. Даже настроение поднялось», — отметил Цыденов.

В марте глава республики во время встречи с организаторами этнического фестиваля поучаствовал в национальной в национальном соревновании разбивании хребтовой кости. Кость берется их хребта быка или коровы. Ее нужно разбить ударом ладони.

Еще по теме
Чиновник объяснил, почему границы Кузбасса по-прежнему закрыты
Глава Бурятии ответил на вопрос об иностранном гражданстве
Назначена дата выборов в горсовет Новосибирска
Экс-губернатор Приангарья попросился у Путина на выборы
смотреть все
Политика #Местная власть
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин запланировал новое обращение к россиянам
•
Мишустин подписал постановление о новой выплате семьям с детьми
•
Суд вынес приговор режиссеру Серебренникову
•
Названы самые надежные автомобили
Подробности
•
Праздник без зрителей: парад Победы прошел в Новосибирске
•
Новые идеи Путина: у богатых взять, детям раздать
•
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
•
Парад победителей: как это было 24 июня 1945 года
Как это работает
•
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
•
От индейки до баранины: какое мясо для шашлыка лучше
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Турбазы открыли в Алтайском крае
Сибирь 26.06.2020 20:23
Алтай отменил внутренние рейсы из-за вспышки коронавируса
Сибирь 26.06.2020 19:54
Глава Бурятии «разодрался» с чучелом на бойцовском ковре
Сибирь 26.06.2020 19:25
Директор кафе в Шерегеше оштрафован за придавленных снегом туристов
Сибирь 26.06.2020 18:22
Самое популярное
Адвокат Ефремова озвучил размер компенсации семье Захарова
8037
Магазины и зоопарк откроют в Новосибирске
4512
Ведущий Джон Уоррен покинул передачу «Поедем, поедим!»
4204
Порноверсию «Дома-2» организовали в российском городе
2970
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин запланировал новое обращение к россиянам
•
Мишустин подписал постановление о новой выплате семьям с детьми
•
Суд вынес приговор режиссеру Серебренникову
•
Названы самые надежные автомобили
Подробности
•
Праздник без зрителей: парад Победы прошел в Новосибирске
•
Новые идеи Путина: у богатых взять, детям раздать
•
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
•
Парад победителей: как это было 24 июня 1945 года
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин допустил участие в выборах президента на новый срок
48
Путин посетил новый храм Минобороны и обратился к военным
46
Путин поднимет налог на доходы богачей
31
Президент упрекнул чиновников за «выпячивание» богатства
24
Путин поднял тост за будущие победы
22