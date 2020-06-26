Глава Бурятии «разодрался» с чучелом на бойцовском ковре

Глава Бурятии Алексей Цыденов выложил на странице в соцсети видео, где он показывает мастер-класс по броску с прогибом на борцовском чучеле. Спонтанная тренировка произошла во время проверки избирательных участков.

«Сегодня проверял работу участков для голосования. В Иволгинском районе один из участков расположен в физкультурно-оздоровительном комплексе. В подвале комплекса оборудовал два спортивных зала — борьбы и бокса. Спустились посмотреть», — прокомментировал он видео.

На ковре лежало борцовское чучело. Руководителю региона «захотелось вспомнить молодость». «Как был в медперчатках и в очках (только разулся) сделал бросок с прогибом. Даже настроение поднялось», — отметил Цыденов.

В марте глава республики во время встречи с организаторами этнического фестиваля поучаствовал в национальной в национальном соревновании разбивании хребтовой кости. Кость берется их хребта быка или коровы. Ее нужно разбить ударом ладони.