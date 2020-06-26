Директор кафе в Шерегеше оштрафован за придавленных снегом туристов

Директор кафе в Шерегеше, с крыши которого в феврале сошел снег, придавив четырех человек, оштрафован на 20 тысяч рублей, сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел 8 февраля у кафе «Сусанин». С крыши сошла снежная масса, придавив четырех туристов. Очевидцы извлекли потерпевших из-под снега, их доставили в больницу.

По информации СК, 42-летняя женщина получила травмы средней степени тяжести, у 26-летнего мужчины и 28-летней женщины были травмы, не сказавшиеся на здоровье. Под снегом оказался и ребенок, он не пострадал.

Директора кафе судили по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Ему назначили штраф в 20 тысяч рублей в доход государства. Предприниматель возместил потерпевшим причиненный вред здоровью, сумма не уточняется.