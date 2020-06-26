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Омичку затравили за выигранную на голосовании квартиру

Источник:
Sibnet.ru
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Жительницу Омской области затравили в соцсетях. Это произошло из-за того, что женщина выиграла квартиру на избирательном участке, где проходило голосование по поправкам в Конституцию.

Жительница Лузино — 59-летняя Анна Ганева — приняла участие в акции и выиграла квартиру в Омске. По ее словам, она всегда ходит на выборы и голосование по поправкам в Конституцию не стало для нее исключением, сообщили организаторы социальной акции «Мой регион» на странице во «ВКонтакте».


Социальная акция «Мой регион» проходит до 1 июля. На избирательных участках омичи смогут получить подарки, в том числе квартиры и автомобили, пообещали организаторы акции. Информацию о победительнице разместили в сосетях после чего выяснилось, что она — председатель избирательной комиссии. И женщину начали травить пользователи Сети.

«Это случайно получилось, я вообще не ожидала... Я перед богом и перед совестью своей чиста, поэтому пусть, что хотят, то и говорят. Я просто не ожидала, я вообще была в шоке. Сразу подумала: боже мой, это сейчас что будет? Ну, не знаю, переживу. Отказываться от квартиры что ли?», — цитирует «Подъем» Ганеву.

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