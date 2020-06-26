Путин запланировал новое обращение к россиянам

Президент России Владимир Путин может выступить с новым обращением к гражданам в связи с голосованием по поправкам в Конституцию. Оно планируется на понедельник, 29 июня.

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию. В качестве основной даты обращения рассматривается понедельник, 29 июня, рассказали РБК четыре источника, близких к Кремлю.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос о планах главы государства по новому обращению и его дате. Источники «Интерфакса» ранее говорили, что среди возможных дат обращения рассматривается также 30 июня.

В обращении Путин может разъяснить значимость вынесенных на голосование поправок, дать свою интерпретацию им, говорит один из близких к администрации президента источников. Поправки в Основной закон вносятся не каждый год, и долг главы государства — сказать о них перед плебисцитом, это важный формат коммуникаций с гражданами, отметил другой источник.

Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и продлится неделю — до 1 июля. В первый же день участие в плебисците принял зампредседателя Совбеза, глава «Единой России» Дмитрий Медведев, который приехал на избирательный участок. Также проголосовал, но посредством электронного голосования Песков. Он сделал это в машине по дороге на работу.

С предыдущим обращением Владимир Путин выступил 23 июня. Президент сообщил о целом ряде новых инициатив, таких как повышение до 15% НДФЛ для граждан с зарплатами свыше 5 млн руб. в год, расширение льготных ипотечных программ, введение льготного налогового режима для ИТ-отрасли, а также о повторении разовых выплат в размере 10 тыс. руб. для семей с детьми до 16 лет. О голосовании по Конституции президент также упомянул, но вскользь.