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Жара до +34 установится над Восточной Сибирью

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Жаркие выходные ожидаются в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии. В субботу воздух прогреется до +34 градусов, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

По Забайкальскому краю преимущественно без осадков. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура ночью +12… +17, местами +5… +10 градусов. Днем +28… +34, местами +20… +25 градусов.

По Бурятии кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный с переходом на северо-западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью +14… +19, местами до +10 градусов. Днем +28… +34, местами +18… +23 градуса.

По Иркутской области кратковременные дожди, ливни, грозы. Ветер переменный с порывами до 14 метров в секунду. Температура +11… +16, местами +5… +10 градусов. Днем +26… +31, местами до +24 градусов.

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