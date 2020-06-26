НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Конгресс проголосует за включение в состав США 51-го штата

Источник:
РИА Новости
294 0
Фото: USCapitol

Палата представителей конгресса США в пятницу проголосует по статусу федерального округа Колумбия, где расположена столица США — Вашингтон. Из него предлагается сделать 51-м штатом страны.

В настоящее время Вашингтон с административной точки зрения является федеральным округом Колумбия, не входящим ни в один из штатов.

Спикер палаты Нэнси Пелоси на пресс-конференции назвала «серьезной несправедливостью» низкий статус штата. «Мы исправим эту несправедливость, которая противостоит нашей демократии», — приводит РИА Новости слова спикера.

Авторами инициативы выступают конгрессмены из Демократической партии, в которой состоит и Пелоси. Они утверждают, что жители столицы добросовестно исполняют свои гражданские обязанности, но при этом не имеют возможности избирать своих представителей в федеральный конгресс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТрамп рассказал о страхе проиграть выборы

Что касается перспектив законопроекта, то, как ожидается, он будет одобрен в нижней палате, где большинством располагают демократы, и отклонен в сенате, находящемся под контролем республиканцев. В Белом доме заявили, что в любом случае наложат на законопроект вето.

Ранее президент Дональд Трамп в интервью газете New York Post назвал Вашингтон на 100% принадлежащим демократам, отметив, что за его превращение в штат могут проголосовать только «очень глупые республиканцы».

Еще по теме
Полицию в США ограничат в правах и ужесточат над ней контроль
Саакашвили признал превосходство России над Украиной
Порошенко увидел «уникальный шанс» вернуть Крым Украине
Трамп сравнил общение с Россией и «сумасшедшими» демократами
смотреть все
Политика #Мир
КАРТИНА ДНЯ
•
Мишустин подписал постановление о новой выплате семьям с детьми
•
Саакашвили признал превосходство России над Украиной
•
Слияние черных дыр породило уникальное явление
•
ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе
Подробности
•
Праздник без зрителей: парад Победы прошел в Новосибирске
•
Новые идеи Путина: у богатых взять, детям раздать
•
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
•
Парад победителей: как это было 24 июня 1945 года
Как это работает
•
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
•
От индейки до баранины: какое мясо для шашлыка лучше
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Глава Бурятии «разодрался» с чучелом на бойцовском ковре
Сибирь 26.06.2020 19:25
Директор кафе в Шерегеше оштрафован за придавленных снегом туристов
Сибирь 26.06.2020 18:22
Омичку затравили за выигранную на голосовании квартиру
Сибирь 26.06.2020 18:20
Власти Кузбасса прокомментировали слухи о раскопке сибирской язвы
Сибирь 26.06.2020 18:03
Самое популярное
Адвокат Ефремова озвучил размер компенсации семье Захарова
7370
Магазины и зоопарк откроют в Новосибирске
4496
Ведущий Джон Уоррен покинул передачу «Поедем, поедим!»
4140
Выходцы из Кавказа устроили массовую драку в Норильске
3541
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Мишустин подписал постановление о новой выплате семьям с детьми
•
Саакашвили признал превосходство России над Украиной
•
Слияние черных дыр породило уникальное явление
•
ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе
Подробности
•
Праздник без зрителей: парад Победы прошел в Новосибирске
•
Новые идеи Путина: у богатых взять, детям раздать
•
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
•
Парад победителей: как это было 24 июня 1945 года
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин допустил участие в выборах президента на новый срок
48
Путин посетил новый храм Минобороны и обратился к военным
46
Путин поднимет налог на доходы богачей
31
Президент упрекнул чиновников за «выпячивание» богатства
24
Путин поднял тост за будущие победы
22