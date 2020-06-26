Футболистов «Локомотива» и «Зенита» оштрафовали за грязные руки

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу и форвард «Зенита» Сердар Азмун не продезинфицировали руки перед выходом на стадион и оштрафованы на 20 тысяч рублей, говорится в решении Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Комитет вынес наказания игрокам и клубам, которые нарушили правила проведения матчей РПЛ в условиях пандемии коронавируса.

Мариу и Азмун нарушили пункт, который предписывает каждого входящего на стадион продезинфицировать руки.

Также оштрафованы «Крылья Советов» на 30 тысяч рублей, «Ростов» и «Сочи» — на 25 тысяч, «Ахмат» — на 20 тысяч. Клубы не выполнили требования социальной дистанции на стадионах и масочного режима.