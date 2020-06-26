Футболистов «Локомотива» и «Зенита» оштрафовали за грязные руки

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу и форвард «Зенита» Сердар Азмун не продезинфицировали руки перед выходом на стадион и оштрафованы на 20 тысяч рублей, говорится в решении Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
Комитет вынес наказания игрокам и клубам, которые нарушили правила проведения матчей РПЛ в условиях пандемии коронавируса.
Мариу и Азмун нарушили пункт, который предписывает каждого входящего на стадион продезинфицировать руки.
Также оштрафованы «Крылья Советов» на 30 тысяч рублей, «Ростов» и «Сочи» — на 25 тысяч, «Ахмат» — на 20 тысяч. Клубы не выполнили требования социальной дистанции на стадионах и масочного режима.
MuzykantЕщё одни паразиты завыли,совершенно бесполезная структура.
nastya19944Деньги платишь, вот и сразу дают бумажку, что техосмотр пройден.
Peperzработали неофициально,какие могут быть требования.Под каток угодить это надо постараться.
olegsbeglovГолосуй, не голосуй, всё равно получишь ... новую конституцию
лачиновИх возмущение совершенно понятно. Они привыкли считать эту халявную прибыль своей, и делиться не хотят.Непонятно...