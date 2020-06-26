Мишустин подписал постановление о новой выплате семьям с детьми

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новой единовременной выплате по 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет, сообщает пресс-служа российского правительства.

Новые выплаты будут автоматически начислены тем, кто уже получал аналогичную финансовую помощь в июне. «Родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до трех лет или единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет, не придется заново подавать заявление. Деньги им будут перечислены на основании данных, имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом те родители, которые еще не успели оформить такие пособия, должны будут подать заявление до 1 октября. Они получат выплаты за июнь — июль единой суммой.

Поддержать родителей с детьми распорядился президент России Владимир Путин. Весной он предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в 10 тысяч рублей.

В обращении к гражданам 23 июня глава государства анонсировал вторую выплату пособий в размере 10 тысяч рублей. Такую финансовую помощь получат все семьи с детьми в возрасте до 16 лет. Мишустин на заседании правительства 25 июня сообщил, что на эти цели будет направлено более 270 миллиардов рублей.