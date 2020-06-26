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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Названы самые надежные автомобили

Источник:
РИА Новости
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Фото: FotoSleuth / Attribution License

Консалтинговая компания J. D. Power обнародовала ежегодный рейтинг производителей самых надежных автомобилей. Исследование основано на результатах опроса около 90 тысяч автовладельцев на американском рынке.

Автолюбителей просят указать основные проблемы, которые они обнаружили после покупки машины. На основании собранных данных аналитики вывели показатель, отображающий среднее количество поломок на сотню машин каждой марки.

Первое место в рейтинге заняли сразу два производителя — Dodge и Kia. В среднем на сто машин этих марок приходится 136 дефектов. Отмечается, что Dodge забрался так высоко в списке впервые, тогда как Kia лидирует шестой год подряд.

На втором месте оказались Chevrolet и Ram, у которых по 141 поломке. Третья строчка у Genesis ——141 поломки. В десятку также вошли Mitsubishi (148), Buick (150), GMC (151), Volkswagen (152), Hyundai (153), Jeep (155) и Lexus (159).

Примечательно, что на последнем месте по надежности оказались электрокары Tesla. Согласно собранным данным, у них в среднем 250 неполадок на сто машин.

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