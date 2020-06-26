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Полицию в США ограничат в правах и ужесточат над ней контроль

Источник:
РБК
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Фото: © U.S. Marshals Service

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о реформе полиции, подготовленный демократами на волне массовых протестов против расизма и насилия со стороны полицейских.

Документ под названием «Закон о справедливой полиции имени Джорджа Флойда» получил необходимую поддержку конгрессменов, большинство из которых представляют Демократическую партию. За закон проголосовали 236 человек, против — 181. Теперь документ отправили в сенат, в случае успеха его передадут на подпись президенту, сообщает РБК со ссылкой на американские СМИ.

Законопроект появился на волне массовых протестов против расизма и насилия со стороны полиции, которые начались по всей стране после гибели 25 мая в Миннеаполисе от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что он затрагивает широкий круг вопросов полицейской. «Он включает меры по повышению ответственности за неправомерные действия правоохранительных органов, повышению прозрачности и сбору данных, а также искоренению дискриминационной полицейской практики», — говорится в аннотации.

#Громкое дело
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Законопроект запрещает полиции применять удушающие приемы при задержании. Он также предусматривает создание базы данных неправомерных действий полицейских, ограничивает выдачу ордеров на проникновение в жилище.

Документ также ужесточает наказание для сотрудников правоохранительных органов, применивших необоснованное насилие к подозреваемым, сообщает РБК со ссылкой на американские СМИ.

Спикер палаты, демократ Нэнси Пелоси заявила, что законопроект направлен на борьбу с системным расизмом и «в корне изменит культуру полицейской деятельности», что в конечном итоге спасет множество жизней. Издание отмечает, что многие из пунктов законопроекта были разработаны давно, но стали актуальными на фоне протестов, вызванных смертью Флойда.

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