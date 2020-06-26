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Количество умерших от COVID в Красноярском крае превысило 100 человек

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Более 100 человек скончались в Красноярском крае от коронавируса с начала эпидемии, сообщил оперативный штаб по региону в пятницу.

По данным на 26 июня, в крае от COVID-19 умерли 107 человек (+8 за сутки). За все время в регионе выявлено 8331 случай коронавируса, 3401 человек уже выздоровели.

Красноярский край продолжает лидировать в Сибири по количеству выявленных случаев. На втором месте — Иркутская область (6635), на третьем — Новосибирская область (5566).

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Muzykant

Ещё одни паразиты завыли,совершенно бесполезная структура.

nastya19944

Деньги платишь, вот и сразу дают бумажку, что техосмотр пройден.

Peperz

работали неофициально,какие могут быть требования.Под каток угодить это надо постараться.

ESC_Elmex

Где ауди и где эта лошадь?, тут нет ничего ощего в принципе!Если у ауди лицо бренда эта курица, то понятно...

olegsbeglov

Голосуй, не голосуй, всё равно получишь ... новую конституцию