Количество умерших от COVID в Красноярском крае превысило 100 человек

Более 100 человек скончались в Красноярском крае от коронавируса с начала эпидемии, сообщил оперативный штаб по региону в пятницу.

По данным на 26 июня, в крае от COVID-19 умерли 107 человек (+8 за сутки). За все время в регионе выявлено 8331 случай коронавируса, 3401 человек уже выздоровели.

Красноярский край продолжает лидировать в Сибири по количеству выявленных случаев. На втором месте — Иркутская область (6635), на третьем — Новосибирская область (5566).