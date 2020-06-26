Таяние вечной мерзлоты нанесет колоссальный ущерб России

Аномальная жара и природные пожары в том числе на севере Якутии могут привести к деградации вечной мерзлоты, что чревато ущербом только зданиям и инфраструктуре в России на многие миллиарды долларов к 2050 году, считают исследователи.

Международная группа ученых, к которым обратилась ООН в 2019 году, пришла к заключению, что таяние вечной мерзлоты чревато глобальными последствиями из-за суммарного выброса газов, вызывающих парниковый эффект.

Потепление климата может принести и пользу России, например, за счет уменьшения площади морского льда и активизации судоходства между Азией и Европой через Северный Ледовитый океан. Но такая выгода может дорого обойтись стране, пишет газета The New York Times.

Согласно выкладкам ученых, ущерб зданиям и инфраструктуре России от усиления таяния вечной мерзлоты может превысить 100 миллиардов долларов к 2050 году, приводит ТАСС выдержки из статьи.

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Газета напоминает о том, что средняя температура в Арктике повышается вдвое быстрее, чем в остальных частях мира, а средняя температура за год в Арктическом регионе была рекордно высокой в 2016 и 2019 годах.

Издание побеседовало с жителями якутского села Русское Устье, заметивших некоторые виды птиц, которые никогда не залетали так далеко на север. В районе этого села уже в июне невозможно проехать на снегоходе, а цветы в тундре, которые раньше распускались в середине или конце июля, уже расцвели в этом году. Потомственные оленеводы заметили в этом году вскрытие реки Колыма и прибытие перелетных птиц раньше обычного.