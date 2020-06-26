Медики в Приангарье остановили рост COVID-19 среди вахтовиков

Распространение коронавирусной инфекции среди вахтовиков в Иркутской области, где были выявлены два крупных очага заражения, остановлено, сообщила исполняющая обязанности зампреда правительства региона Валентина Вобликова.

«Ситуации с вахтовиками купированы. В городе Бодайбо у нас на сегодня на лечении находятся 179 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них госпитализированы 110. Выздоровело уже 50% выявленных. В Усть-Куте выздоровело уже 70% выявленных. Работа в этих муниципалитетах продолжается, выявляются контактировавшие с зараженными»,—- сказала Вобликова.

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По данным регионального оперативного штаба, в области были выявлены более 1,4 тысячи заразившихся коронавирусной инфекцией вахтовиков. Наиболее высокие суточные приросты заболевших фиксировались в течение мая.

Самый крупный очаг распространения инфекции среди вахтовиков находился в городе Усть-Куте, где заболели свыше 560 сотрудников, работавших на объектах Иркутской нефтяной компании. Второй крупный очаг находился в Бодайбинском районе на золотодобывающих предприятиях.