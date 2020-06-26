НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Спрос на книги о Гарри Поттере вырос в Омске

Источник:
Sibnet.ru
202 0
Фото: © Warner Brothers / Добросовестное использование

Книги о Гарри Поттере остаются на пике популярности в России. Например в Омске в 2020 году спрос на них вырос на 86%, сообщил «Авито» по результатам исследования.

В этом году первой книге серии — «Гарри Поттер и философский камень» — в русском переводе исполняется 20 лет. Сервис «Авито» проанализировал спрос на серию книг о мальчике-волшебнике в России.

«Книги о причудливом магическом мире Гарри Поттера на платформе ищут чаще всего — этот запрос в соответствующем разделе находится на первом месте. Произведения Джоан Роулинг у российского читателя популярнее книг Стивена Кинга (второе место)», — цитирует ТАСС данные исследования.

В период с середины мая по середину июня интерес к «поттериане» в России вырос в два раза по сравнению с тем же периодом в 2019 году. Книги стали на 35% больше востребованы в Москве. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГерои «Гарри Поттера» внезапно вернутся в «Фантастических тварях»

В Санкт-Петербурге — с середины мая по середину июня 2020 года пользователи в 3,5 раза больше, чем в 2019 году, покупали книги о «мальчике, который выжил». 

В других российских городах пользователи также остались верны произведениям о Гарри Поттере. В Краснодаре спрос в этом году выше в 10 раз, а в Ростове-на-Дону — в два раза.

«Волшебный мир в 2020 году также больше привлекает жителей Челябинска (+72%), Екатеринбурга (+64%) и Омска (+86%)», — отмечают аналитики. «Гарри Поттер и философский камень» — самая популярная часть. На втором месте — «Гарри Поттер и Орден Феникса», а на третьем — «Гарри Поттер и Тайная комната».

Еще по теме
Карандашную фабрику в Томске превратят в памятник
Вандалы против искусства: самые многострадальные шедевры
Врачи в образе героев появились на граффити в Омске
Вторая жизнь, или Как появляются картины на перьях
смотреть все
Культгид #Искусство
КАРТИНА ДНЯ
•
ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе
•
Путин заявил о недопустимости накруток на голосовании
•
Добровольцы описали состояние после вакцинации от COVID-19
•
Таяние вечной мерзлоты нанесет колоссальный ущерб России
Как это работает
•
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
•
От индейки до баранины: какое мясо для шашлыка лучше
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Авиазавод в Бурятии подготовил к передаче арктический вертолет
Сибирь 26.06.2020 15:27
Количество умерших от COVID в Красноярском крае превысило 100 человек
Сибирь 26.06.2020 15:11
Медики в Приангарье остановили рост COVID-19 среди вахтовиков
Сибирь 26.06.2020 14:16
Спрос на книги о Гарри Поттере вырос в Омске
Сибирь 26.06.2020 13:54
Самое популярное
Адвокат Ефремова озвучил размер компенсации семье Захарова
6486
Магазины и зоопарк откроют в Новосибирске
4472
Ведущий Джон Уоррен покинул передачу «Поедем, поедим!»
4021
Выходцы из Кавказа устроили массовую драку в Норильске
3494
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе
•
Путин заявил о недопустимости накруток на голосовании
•
Добровольцы описали состояние после вакцинации от COVID-19
•
Таяние вечной мерзлоты нанесет колоссальный ущерб России
Как это работает
•
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
•
От индейки до баранины: какое мясо для шашлыка лучше
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Muzykant

Ещё одни паразиты завыли,совершенно бесполезная структура.

nastya19944

Деньги платишь, вот и сразу дают бумажку, что техосмотр пройден.

Peperz

работали неофициально,какие могут быть требования.Под каток угодить это надо постараться.

ESC_Elmex

Где ауди и где эта лошадь?, тут нет ничего ощего в принципе!Если у ауди лицо бренда эта курица, то понятно...

olegsbeglov

Голосуй, не голосуй, всё равно получишь ... новую конституцию