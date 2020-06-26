Спрос на книги о Гарри Поттере вырос в Омске

Книги о Гарри Поттере остаются на пике популярности в России. Например в Омске в 2020 году спрос на них вырос на 86%, сообщил «Авито» по результатам исследования.

В этом году первой книге серии — «Гарри Поттер и философский камень» — в русском переводе исполняется 20 лет. Сервис «Авито» проанализировал спрос на серию книг о мальчике-волшебнике в России.

«Книги о причудливом магическом мире Гарри Поттера на платформе ищут чаще всего — этот запрос в соответствующем разделе находится на первом месте. Произведения Джоан Роулинг у российского читателя популярнее книг Стивена Кинга (второе место)», — цитирует ТАСС данные исследования.

В период с середины мая по середину июня интерес к «поттериане» в России вырос в два раза по сравнению с тем же периодом в 2019 году. Книги стали на 35% больше востребованы в Москве.

В Санкт-Петербурге — с середины мая по середину июня 2020 года пользователи в 3,5 раза больше, чем в 2019 году, покупали книги о «мальчике, который выжил».

В других российских городах пользователи также остались верны произведениям о Гарри Поттере. В Краснодаре спрос в этом году выше в 10 раз, а в Ростове-на-Дону — в два раза.

«Волшебный мир в 2020 году также больше привлекает жителей Челябинска (+72%), Екатеринбурга (+64%) и Омска (+86%)», — отмечают аналитики. «Гарри Поттер и философский камень» — самая популярная часть. На втором месте — «Гарри Поттер и Орден Феникса», а на третьем — «Гарри Поттер и Тайная комната».