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Новые правила получения медсправок для водителей отложат до 2021 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Вступление в силу новых правил медосвидетельствования водителей перенесут с 1 июля на 1 января 2021 года, говорится в проекте приказе Минздрава, опубликованного на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Минздрав планировал, что все желающие получить или продлить водительские права будут сдавать расширенные анализы для диагностики употребления алкоголя. Однако затем в ведомстве решили, что дополнительную проверку пройдут те, у кого врач-нарколог найдет признаки злоупотребления спиртным или наркотиками. Приказ должен был вступить в силу с 1 июля 2020 года.

«Внести изменение в приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. № 344н "О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)"... заменив в пункте 5 слова "с 1 июля 2020 года" словами "с 1 января 2021 года"», — говорится в документе.

Планируется, что данный приказ вступит в силу с 30 июня 2020 года.

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