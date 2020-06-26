Торговые центры для оптовиков открыли в Новосибирске

Оптовые торговые центры в Новосибирской области, где реализуют непродовольственные товары, возобновят работу с пятницы 26 июня. Советующее распоряжение подписал губернатор Андрей Травников.

Губернатор Новосибирской области внес изменения в постановление, ограничивающее работу торговых центров. Согласно документу открыться могут ТЦ, где реализуют оптом одежду, обувь и другие непродовольственные товары. Покупать их смогут только юридические лица и индивидуальные предприниматели. В розницу реализовывать товар нельзя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Паб для сусликов открылся на острове Татышев в Красноярске

«Существуют торговые центры, в которых все объекты или их часть осуществляют оптовую торговлю непродовольственными товарами и не имеют возможности работать из-за местонахождения. Принятые изменения позволяют таким организациям возобновить деятельность», — пояснил глава областного Минпромторга Андрей Гончаров.

В среду в области открылись музеи, а также возобновил работу Новосибирский зоопарк имени Шило. Всем магазинам непродовольственных товаров вне зависимости от их площади разрешили открыться с понедельника. Исключения составляют лишь торговые центры, где реализуют товары в розницу. Непродуктовые магазины, находящиеся в них, пока закрыты.