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Торговые центры для оптовиков открыли в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Оптовые торговые центры в Новосибирской области, где реализуют непродовольственные товары,  возобновят работу с пятницы 26 июня. Советующее распоряжение подписал губернатор Андрей Травников.

Губернатор Новосибирской области внес изменения в постановление, ограничивающее работу торговых центров. Согласно документу открыться могут ТЦ, где реализуют оптом одежду, обувь и другие непродовольственные товары. Покупать их смогут только юридические лица и индивидуальные предприниматели. В розницу реализовывать товар нельзя.

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«Существуют торговые центры, в которых все объекты или их часть осуществляют оптовую торговлю непродовольственными товарами и не имеют возможности работать из-за местонахождения. Принятые изменения позволяют таким организациям возобновить деятельность», — пояснил глава областного Минпромторга Андрей Гончаров.

В среду в области открылись музеи, а также возобновил работу Новосибирский зоопарк имени Шило. Всем магазинам непродовольственных товаров вне зависимости от их площади разрешили открыться с понедельника. Исключения составляют лишь торговые центры, где реализуют товары в розницу. Непродуктовые магазины, находящиеся в них, пока закрыты.

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