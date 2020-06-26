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Немецкий дилер Lada потребовал возобновить продажи в стране

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Автолюбитель опубликовал петицию с просьбой возобновить продажи автомобилей Lada в Германии и Евросоюзе, ее поддержал официальный дистрибьютор в ФРГ — компания Lada Deutschland GmbH.

Петиция опубликована на сайте WeAct!, она адресована АвтоВАЗу, альянсу Renault–Nissan–Mitsubishi, Минэкономразвития и посольству РФ в Берлине. Документ поддержан официальным дистрибьютором.

«Lada предлагает широкий выбор нишевых моделей, которые доступны всем и уже около 40 лет имеют фанатов и постоянных покупателей в Германии и ЕС», — говорится в обращении.

Официальные поставки Lada в Германию были прекращены в конце 2019 года. Причина — несоответствие автомобилей нормам «Евро-6».

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