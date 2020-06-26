Добровольцы описали состояние после вакцинации от COVID-19

Добровольцы, испытывающие вакцину от COVID-19, созданную Министерством обороны, чувствуют себя хорошо. У них не поднималась температура, и место укола не зудело.

Вакцину от новой коронавирусной инфекции создают несколько научных организаций, в том числе Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Минобороны. Первой группе военнослужащих ввели вакцину неделю назад.

«Как мне ввели вакцину, я даже не почувствовал — будто обычный укол в плечо. Никаких симптомов нет — температура нормальная, 36,6. Даже голова не болит. Говорили, аппетита не будет — едим же даже больше, чем раньше. На месте укола осталась только точка, никаких болевых ощущений», — цитирует газета «Красная Звезда» добровольца Сергея.

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Еще один доброволец, Николай, ждал повышения температуры и давления, но этого не было. Третий испытывающий вакцину сравнил введение вакцины с уколом витамина, у него тоже не было никаких побочных эффектов.

«По результатам осмотра добровольцев и мониторинга лабораторных показателей каких-либо осложнений или побочных реакций не наблюдается, жалоб со стороны участников эксперимента на состояние здоровья нет», — отметил врач анестезиолог-реаниматолог филиала ГВКГ имени Н.Н. Бурденко Олег Чихляев.

Теперь вакцинацию с последующей месячной изоляцией предстоит пройти второй группе добровольцев, состоящей из 20 человек.