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Пьяный дачник случайно уехал в Кузбасс в вагоне с углем

Источник:
Sibnet.ru
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Транспортные полицейские на станции Юрга задержали жителя Новосибирска. Выяснилось, что мужчина приехал в Кузбасс в вагоне с углем случайно, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.

В линейное отделение полиции на станции Юрга-1 поступила информация от работников железной дороги. Они рассказали, что в одном из вагонов грузового поезда, следующего в восточном направлении, находится человек. 

Состав остановили, а прибывшие на место транспортные полицейские уговорили выйти мужчину из вагона с углем. Путешественник был пьян. Стражи порядка установили, что 59-летний житель Новосибирска накануне экстремального путешествия находился у знакомых в районе станции Инская.

Утром мужчина решил поехать на дачу в Жеребцово, но ближайший пригородный электропоезд отправлялся только через два часа. Не желая терять времени, он забрался в грузовой поезд и спрятался в вагоне с углем. 

Но вопреки ожиданиям дачника, поезд шел без остановок. За три часа нелегальный путешественник проехал 174 километра и оказался в Кузбассе.

В отношении нарушителя сотрудники транспортной полиции составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 11.17 КоАП (самовольный проезд в грузовом поезде). Путешественнику-экстремалу придется заплатить штраф в размере 100 рублей.

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Топ комментариев

Muzykant

Ещё одни паразиты завыли,совершенно бесполезная структура.

nastya19944

Деньги платишь, вот и сразу дают бумажку, что техосмотр пройден.

Peperz

работали неофициально,какие могут быть требования.Под каток угодить это надо постараться.

ESC_Elmex

Где ауди и где эта лошадь?, тут нет ничего ощего в принципе!Если у ауди лицо бренда эта курица, то понятно...

olegsbeglov

Голосуй, не голосуй, всё равно получишь ... новую конституцию