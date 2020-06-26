Чиновник объяснил, почему границы Кузбасса по-прежнему закрыты

Кемеровская область продолжает жестко регламентировать въезд в регион, чтобы коронавирусную инфекцию не привезли из других областей России, в частности из Новосибирской, сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

«Почему в Кузбассе меньше случаев заболевания коронавирусом, чем в других регионах? Потому что очень четко регламентирован выезд и заезд. Вся инфекция, которая у нас есть, — она наша. И если мы откроем Новосибирск, Алтай, другие регионы, то оттуда приедут к нам с коронавирусной инфекцией», — сказал Кузнецов в программе «Утро с мэром», отвечая на вопрос, когда в регион можно будет приезжать без нахождения на двухнедельной обсервации.

По словам мэра, именно эта политика позволяет сдерживать рост числа заболевших COVID-19 в регионе. Кузнецов добавил, что у людей притупилось ощущение опасности, они стали привыкать к коронавирусу. Однако угроза заболевания никуда не исчезла.

По данным на 26 июня, в Кемеровской области зарегистрировано более 1,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции, тогда как в Новосибирской области — более 5,5 тысячи, в Алтайском крае — более 3,6 тысячи.