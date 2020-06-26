НАВЕРХ

Чиновник объяснил, почему границы Кузбасса по-прежнему закрыты

Источник:
Sibnet.ru
119 0
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Кемеровская область продолжает жестко регламентировать въезд в регион, чтобы коронавирусную инфекцию не привезли из других областей России, в частности из Новосибирской, сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

«Почему в Кузбассе меньше случаев заболевания коронавирусом, чем в других регионах? Потому что очень четко регламентирован выезд и заезд. Вся инфекция, которая у нас есть, — она наша. И если мы откроем Новосибирск, Алтай, другие регионы, то оттуда приедут к нам с коронавирусной инфекцией», — сказал Кузнецов в программе «Утро с мэром», отвечая на вопрос, когда в регион можно будет приезжать без нахождения на двухнедельной обсервации.

По словам мэра, именно эта политика позволяет сдерживать рост числа заболевших COVID-19 в регионе. Кузнецов добавил, что у людей притупилось ощущение опасности, они стали привыкать к коронавирусу. Однако угроза заболевания никуда не исчезла.

По данным на 26 июня, в Кемеровской области зарегистрировано более 1,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции, тогда как в Новосибирской области — более 5,5 тысячи, в Алтайском крае — более 3,6 тысячи.

Еще по теме
Озвучен план по восстановлению авиарейсов за границу
Губернатор Алтая ушел на «удаленку»
Озвучены пожизненные последствия COVID-19
Скончался зараженный коронавирусом верховный лама Тувы
смотреть все
Кузбасс #Новости COVID19 #Местная власть
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп сравнил общение с Россией и «сумасшедшими» демократами
•
Путин заявил о недопустимости накруток на голосовании
•
Росстат сообщил о росте цен на гречку и курятину
•
Космический турист впервые выйдет в открытый космос
Подробности
•
Праздник без зрителей: парад Победы прошел в Новосибирске
•
Новые идеи Путина: у богатых взять, детям раздать
•
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
•
Парад победителей: как это было 24 июня 1945 года
Как это работает
•
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
•
От индейки до баранины: какое мясо для шашлыка лучше
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сибирский регион вышел в лидеры по числу нарушений на голосовании
Сибирь 26.06.2020 11:49
Чиновник объяснил, почему границы Кузбасса по-прежнему закрыты
Сибирь 26.06.2020 11:33
Новосибирский центр модернизирует Ан-2 для Монголии
Сибирь 26.06.2020 10:34
Мужчина убил напарника в школе и убежал в лес
Сибирь 25.06.2020 16:05
Самое популярное
Адвокат Ефремова озвучил размер компенсации семье Захарова
6239
Магазины и зоопарк откроют в Новосибирске
4449
Ведущий Джон Уоррен покинул передачу «Поедем, поедим!»
3756
Выходцы из Кавказа устроили массовую драку в Норильске
3440
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп сравнил общение с Россией и «сумасшедшими» демократами
•
Путин заявил о недопустимости накруток на голосовании
•
Росстат сообщил о росте цен на гречку и курятину
•
Космический турист впервые выйдет в открытый космос
Как это работает
•
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
•
От индейки до баранины: какое мясо для шашлыка лучше
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Muzykant

Ещё одни паразиты завыли,совершенно бесполезная структура.

nastya19944

Деньги платишь, вот и сразу дают бумажку, что техосмотр пройден.

ESC_Elmex

Где ауди и где эта лошадь?, тут нет ничего ощего в принципе!Если у ауди лицо бренда эта курица, то понятно...

olegsbeglov

Голосуй, не голосуй, всё равно получишь ... новую конституцию

лачинов

Их возмущение совершенно понятно. Они привыкли считать эту халявную прибыль своей, и делиться не хотят.Непонятно...