Сын погибшего в ДТП резко высказался об «усыновлении» Ефремовым

Сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с автомобилем, которым управлял Михаил Ефремов, эмоционально отреагировал на высказывания адвоката актера о «готовности усыновить» детей.

«Неужели кто-то считает возможным, чтобы мы убийцу своего отца называли "папа"?!» — процитировал сына Захарова Валерия адвокат семьи Александр Добровинский в интервью RT.

По словам Валерия, у него «не укладываются в голове» подобные высказывания со стороны актера.

«Это заявление для меня лично звучит как оскорбление. А разговоры об этом до суда вообще выглядят как попытка смягчить к себе отношение», — сказал сын погибшего.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что артист хотел бы максимально помочь несовершеннолетним родственникам Захарова и «даже усыновить их». Позднее он пояснил, что его подопечный имел в виду, что готов сделать для детей погибшего «больше, чем родной отец», так как у него «больше возможностей».

Ефремов 8 июня на Садовом кольце выехал на встречную полосу и врезался в Lada, водитель которой на следующий день скончался в больнице. В крови актера обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Ефремов находится под домашним арестом. Максимально ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.