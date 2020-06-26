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Росстат сообщил о росте цен на гречку и курятину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Потребительские цены в России за неделю с 16 по 22 июня выросли на 0,1%, больше всего подорожали рис, гречка и курятина, такие данные приводит Росстат.

За период с 16 по 22 июня 2020 года среди продовольственных товаров заметно выросли цены на мясо кур — на 0,7%. Подорожание на 2,5% и более отмечено в семи субъектах Российской Федерации, в том числе в Кабардино-Балкарской Республике — на 3,8% и Пензенской области — на 3,5%. При этом в Иркутской области куриное мясо подешевело на 1,9%, в Еврейской автономной области — на 1,7%.

За этот период выросли цены на черный чай (на 0,7%), шлифованный рис (на 0,6%), мясные консервы, гречневую крупу и шоколадные конфеты (на 0,5%), маргарин, мясные и овощные консервы для детского питания (на 0,4%), печенье (на 0,3%), сычужные сыры, пшеничную муку, ржаной хлеб, вермишель и поваренную соль (на 0,2%).

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Одновременно цены на куриные яйца снизились на 1,3%, стерилизованное молоко подешевело на 0,4%, сахар-песок — на 0,3%, свинина и мороженая рыба — на 0,2%, сливочное масло, фруктово-ягодные консервы для детского питания и карамель — на 0,1%. За предыдущую неделю, с 9 по 15 июня, рост цен на гречку составил 0,4%, рис тогда подорожал на 0,3%, цены на сахар не менялись.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,8%, в том числе на картофель — 4,4%, яблоки — 3,1%, морковь — 1,4%. В то же время помидоры стали дешевле на 5,1%, лук репчатый — на 4,3%, огурцы — на 4,1%, капуста белокочанная — на 2.

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Топ комментариев

Muzykant

Ещё одни паразиты завыли,совершенно бесполезная структура.

nastya19944

Деньги платишь, вот и сразу дают бумажку, что техосмотр пройден.

ESC_Elmex

Где ауди и где эта лошадь?, тут нет ничего ощего в принципе!Если у ауди лицо бренда эта курица, то понятно...

olegsbeglov

Голосуй, не голосуй, всё равно получишь ... новую конституцию

лачинов

Их возмущение совершенно понятно. Они привыкли считать эту халявную прибыль своей, и делиться не хотят.Непонятно...