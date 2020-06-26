Путин заявил о недопустимости накруток на голосовании

Результаты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ должны быть абсолютно достоверными, поэтому накрутка явки, а также сбои при учете голосов недопустимы, заявил президент России Владимир Путин.

«Наша общая важнейшая задача чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России», — сказал Путин.

В ходе встречи в режиме видеоконференции с новым составом Общественной палаты президент отметил большую работу, развернутую на базе федеральной и региональных общественных палат по формированию корпуса независимых наблюдателей.

Путин призвал общественников во взаимодействии с избирательной комиссией вести «активный, плотный мониторинг хода голосования с точки зрения четкого, неукоснительного соблюдения всех процедур и правил, включая и вопросы санитарной безопасности на участках, а главное, конечно же, гарантии свободного волеизъявления по важнейшему, принципиальному вопросу для настоящего и будущего» России и каждого ее гражданина.

Глава государства отметил, что изменения в конституцию не требовали, по действующему законодательству, общероссийского голосования. «Но я посчитал, что это чрезвычайно важно, чтобы люди высказали свое прямое отношение к тем поправкам, которые предлагаются. Только они сами, только наши граждане вправе решать, каким быть нашему основному закону», — сказал президент.