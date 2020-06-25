Космический турист впервые выйдет в открытый космос

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» подписала контракт с частной американской компанией, согласно которому в 2023 году российский корабль «Союз-МС» доставит на Международную космическую станцию двух туристов.

«Планируется, что в ходе экспедиции один из участников космического полета совместно с профессиональным российским космонавтом совершит выход в открытый космос из российского сегмента МКС», — говорится в сообщении корпорации.

Несмотря на подписание контракта, отбор кандидатур пока еще не стартовал. Известно, что пребывание туристов на МКС продлится 16 дней — это больше стандартного срока. Кроме этого, туристам предстоит серьезная подготовка.

Цена полета с выходом в открытый космос держится в секрете. Однако по опыту предыдущих полетов можно предположить, что путешествие на орбиту обойдется в 15-25 миллионов долларов.

С 2001 по 2009 год космические туристы отправлялись на российский сегмент МКС восемь раз, первым стал Деннис Тито, который заплатил 20 миллионов долларов. При этом ни один космический турист пока не выходил в открытый космос.