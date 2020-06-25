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Найдено самое маленькое яйцо динозавра

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Tim Evanson / Attribution-ShareAlike License

Палеонтологи нашли на юго-западе Японии скорлупу самого маленького из известных науке яиц динозавров. Оно принадлежало нелетающему динозавру Himeoolithus murakamii, который жил в конце нижнего мелового периода, более 106 миллионов лет назад.

Размеры яйца составляли примерно 4,5 на 2 сантиметра, масса — около 10 граммов. Всего ученые нашли четыре окаменелых яйца и более 1,3 тысячи фрагментов скорлупы, говорится в статье, опубликованной в журнале Cretaceous Research.

Исследователи считают, что обладатель самых маленьких яиц был хищником и передвигался на двух ногах. Находка указывает, что небольшие динозавры обитали колониями и откладывали яйца вместе.

Останки подобных рептилий палеонтологи находят гораздо реже, чем окаменелости более крупных динозавров, так как они хуже сохраняются, а обнаружить их тяжелее. Именно поэтому находка привлекла пристальное внимание экспертов.

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