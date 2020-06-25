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США пригрозили России международной изоляцией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of State

Россия может оказаться в изоляции в ООН, если продолжит идти по «пути к антиутопии», заблокировав заявку США на продление запрета на поставки оружия Ирану, заявил специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.

Сейчас Вашингтон видит растущий разрыв между Россией и международным сообществом, подчеркнул дипломат. Хук напомнил, что Россия была «изолирована» в МАГАТЭ на прошлой неделе, передает Reuters.

Совет управляющих МАГАТЭ 19 июня призвал Иран разрешить США доступ к двум объектам в качестве ядерного наблюдателя. Россия выступила против этого шага, однако не в итоге решение было принято.

22 июня США распространили проект резолюции о продлении оружейного эмбарго против Ирана, срок действия которого истекает этой осенью. При этом отмечалось, что полностью ограничить поставки оружия Ирану не удалось.

Совместный всеобъемлющий план действий, который ограничивает ядерные наработки Ирана, был подписан в 2015 году. Договоренность предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет. В 2018 году США вышли из сделки в одностороннем порядке.

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Топ комментариев

Muzykant

Ещё одни паразиты завыли,совершенно бесполезная структура.

olegsbeglov

Голосуй, не голосуй, всё равно получишь ... новую конституцию

ESC_Elmex

Где ауди и где эта лошадь?, тут нет ничего ощего в принципе!Если у ауди лицо бренда эта курица, то понятно...

Peperz

работали неофициально,какие могут быть требования.Под каток угодить это надо постараться.

nastya19944

Деньги платишь, вот и сразу дают бумажку, что техосмотр пройден.