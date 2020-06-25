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Обнаружен «невозможный» объект в космосе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Астрономы обнаружили в космосе загадочный объект, который занимает промежуточное положение между черными дырами и нейтронными звездами. Он получил наименование GW190814.

Исследователи коллаборации LIGO в декабре 2019 года зафиксировали гравитационные волны, которые возникли при слиянии черной дыры и неизвестного небесного тела. Источник волн располагался на расстоянии от 652 миллионов до 932 миллионов световых лет.

Расчеты показали, что второй объект фактически является «невозможным» — он представляет собой либо самую легкую черную дыру, либо самую тяжелую нейтронную звезду из уже известных современной науке, пишет The Astrophysical Journal.

Астрофизические модели предсказывают, что двойные системы с подобным соотношением масс объектов действительно могут возникнуть, однако полученные данные ставят под сомнение все современные модели формирования таких систем в плотных звездных средах.

Открытие позволит лучше понять процессы, приводящие к появлению компактных небесных тел, полагают ученые. Специалисты полагают, что в ближайшем будущем будет обнаружено больше таких «невозможных» объектов.

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