HBO вернул «Унесенных ветром» с объяснениями о рабстве

Стриминговый сервис HBO Max вернул для показа фильм «Унесенные ветром», удаленный из-за «романтизации рабства», но добавил к нему исторические лекции, объясняющие ситуацию в стране.

HBO Max удалил с платформы фильм «Унесенные ветром» из-за спорных моментов, связанных с расовыми вопросами, на фоне протестов из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда в результате задержания полицейскими.

Теперь перед показом первой части будет транслироваться видео, на котором профессор Чикагского университета кинематографии Жаклин Стюарт рассказывает, как фильм критиковали из-за стереотипного изображения темнокожих рабов, и напоминает об историческом контексте, пишет The Hollywood Reporter.

Перед второй частью фильма зрители посмотрят часовую запись дискуссии «Сложное наследие «Унесенных ветром».

Фильм — экранизация одноименного романа Маргарет Митчелл о событиях Гражданской войны в США 1939 года. Картина получила восемь премий «Оскар». Награды была удостоена в том числе Хэтти Макдэниел, сыгравшая роль служанки. Она стала первой афроамериканкой, получившей «Оскар».