НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

HBO вернул «Унесенных ветром» с объяснениями о рабстве

Источник:
Sibnet.ru
139 1
Фото: © кадр из фильма «Унесенные ветром»

Стриминговый сервис HBO Max вернул для показа фильм «Унесенные ветром», удаленный из-за «романтизации рабства», но добавил к нему исторические лекции, объясняющие ситуацию в стране.

HBO Max удалил с платформы фильм «Унесенные ветром» из-за спорных моментов, связанных с расовыми вопросами, на фоне протестов из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда в результате задержания полицейскими.

Теперь перед показом первой части будет транслироваться видео, на котором профессор Чикагского университета кинематографии Жаклин Стюарт рассказывает, как фильм критиковали из-за стереотипного изображения темнокожих рабов, и напоминает об историческом контексте, пишет The Hollywood Reporter.

Перед второй частью фильма зрители посмотрят часовую запись дискуссии «Сложное наследие «Унесенных ветром».

Фильм — экранизация одноименного романа Маргарет Митчелл о событиях Гражданской войны в США 1939 года. Картина получила восемь премий «Оскар». Награды была удостоена в том числе Хэтти Макдэниел, сыгравшая роль служанки. Она стала первой афроамериканкой, получившей «Оскар».

Еще по теме
Создатель «Хэллоуин убивает» объяснил отсутствие трейлера
Детектив «Посторонняя» с Трубинером и Урсуляк выйдет на «России»
Вышел тизер сериала «Основание» по романам Азимова
Дауни-младшего позвали в новые «Пираты Карибского моря»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
МВФ дал грустный прогноз по российской экономике
•
Озвучен план по восстановлению авиарейсов за границу
•
Операторы техосмотра возмутились новым законом
•
Депутат Рады рассказал о плане уничтожения Украины
Как это работает
•
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
•
От индейки до баранины: какое мясо для шашлыка лучше
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Мужчина убил напарника в школе и убежал в лес
Сибирь 25.06.2020 16:05
Перламутровое облако сняли на видео
Сибирь 25.06.2020 15:23
Губернатор Алтая ушел на «удаленку»
Сибирь 25.06.2020 12:48
Подросток погиб под дорожным катком
Сибирь 25.06.2020 12:25
Самое популярное
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
24309
Толстолобика больше метра длиной поймали в Чите
6427
Магазины и зоопарк откроют в Новосибирске
4315
Выходцы из Кавказа устроили массовую драку в Норильске
3290
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
МВФ дал грустный прогноз по российской экономике
•
Озвучен план по восстановлению авиарейсов за границу
•
Операторы техосмотра возмутились новым законом
•
Депутат Рады рассказал о плане уничтожения Украины
Подробности
•
Праздник без зрителей: парад Победы прошел в Новосибирске
•
Новые идеи Путина: у богатых взять, детям раздать
•
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
•
Парад победителей: как это было 24 июня 1945 года
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Sibnet.Ru
Топ комментариев

WSG0600-164-164

Если на добыче ресурсов то и до 60% можно.

Тархун Зелёный

Не до 15%, а до 30% как минимум.

olegsbeglov

Голосуй, не голосуй, всё равно получишь ... новую конституцию

pavelru07

Не дают денег плохо,дают денег плохо,если людям дать по миллиону тоже плохо,скажут почему не 2

Stabilitron

Так он сначала снизил налог богатым с 35% до 13, при этом не забыв всем остальным поднять с 12% до 13%,...