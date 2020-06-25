Операторы техосмотра возмутились новым законом

Операторы техосмотра выступили за отмену получения полиса ОСАГО без диагностической карты, они остались без клиентов и на грани банкротства, говорится в обращении представителей более 100 компаний президенту России Владимиру Путину.

В середине мая Госдума приняла закон, разрешающий страховать авто без диагностической карты из-за введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Мера действует по 30 сентября.

Операторы отметили, что принятый закон лишил компании источника доходов и приведет их к банкротству. Потери отрасли от закона авторы письма Путину, Мишустину и Володину оценили в 1,4–1,68 миллиарда рублей в месяц, цитирует «Коммерсантъ» одного из автора письма Леонида Блувштейна.

«Страховая компания без заключения о возможности безопасного использования транспортного средства допускает его к участию в движении. Неисправный автомобиль несет существенную опасность», — также заявили операторы в письме.

Они раскритиковали и решение по увеличению периодичности ТО: за четыре-пять лет эксплуатации у автомобиля может быть «достаточно большой» пробег и «серьезные неисправности, которые также могут привести к смертельным ДТП».

Авторы письма также попросили разработать новую методику расчета стоимости прохождения ТО (сейчас тарифы устанавливают регионы по методике 2012 года, в ряде субъектов они не превышают 200-300 рублей), а также сделать куратором отрасли ГИБДД.