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Депутат Рады рассказал о плане уничтожения Украины

Источник:
РИА Новости
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Фото: © / Pixabay License

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил о плане по уничтожению Украины путем превращения ее в «актив и колонию».

Одна из частей этого плана заключается в агрессивных акциях националистических и праворадикальных организаций, считает парламентарий.

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«Запущен процесс уничтожения нашей страны. Подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах. Они входят в определенные организации, такие как "Национальный корпус", средства добывают рэкетом, уничтожением бизнеса, похищением людей. Это часть плана по окончательному разложению общества и уничтожению Украины путем превращения ее в актив и в колонию», — приводит РИА Новости слова Кивы.

По его словам, во именно радикалы совершили попытку нападения на Сергея Литвиненко, народного депутата от партии «Слуга народа», в оппозиции к которой находится «Оппозиционная платформа — За жизнь». Поэтому, пояснил парламентарий, запугиванию и физическому воздействию подвергаются не только простые граждане и бизнесмены, но и представители законодательной власти.



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