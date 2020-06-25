Мужчина в Бурятии убил напарника в школе и убежал в лес

Мужчина зарезал своего напарника, оставил тело в кабинете и убежал в лес, сообщило региональное СУ СК России.

По данным следствия, в понедельник бригада рабочих приступила к ремонту помещений школы в поселке Наушки. Вечером не все разошлись по домам — трое строителей расположились на ночлег в одном из классов, а подготовку ко сну сопроводили застольем.

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Ночью во время застолья один из собутыльников высказался нецензурно в адрес ранее судимого напарника. Последний воспринял оскорбления агрессивно. Он схватил со стола нож и нанес им удар в грудь собеседника.

От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Обвиняемый сразу собрал вещи, покинул здание и скрылся в близлежащем лесу. Через несколько часов, когда он попытался выйти к автодороге, его задержали сотрудники полиции, проводившие розыскные мероприятия.

СУ СК по Бурятии возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного.

На основании собранных доказательств ему уже предъявлено обвинение, и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.