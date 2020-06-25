Россиянам напомнили про короткую рабочую неделю

Следующая рабочая неделя будет сокращенной в связи с объявлением нерабочим 1 июля, назначенным основным днем голосования по поправкам к Конституции, сообщает Роструд

«Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, которое пройдет в среду, 1 июля. Он был объявлен нерабочим днем с оплатой как нерабочий праздничный день», — говорится в сообщении.

Работающие 1 июля граждане получат оплату за этот день в двойном размере, а для тех, кто в этот день не работает, оплата труда за июль не снижается. Работающим сдельно выплачивается дополнительное вознаграждение, как за работу в другие праздничные дни.

В ведомстве пояснили, что такой принцип оплаты связан с тем, что, по нормам федерального законодательства, на оплату труда работников в день всенародного голосования распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздничные дни.

Также по желанию работника, работающего 1 июля, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.