Создатель «Хэллоуин убивает» объяснил отсутствие трейлера

Трейлер к фильму «Хэллоуин убивает», релиз которого намечен на октябрь, не выпускают, так как дата выхода может измениться, сообщил продюсер Джейсон Блум.

«Причина, по которой трейлер до сих пор не вышел, заключается в том, что мы не знаем, какой будет ситуация в мире в октябре. Прямо сейчас мы по-прежнему планируем выпустить фильм в октябре, но если у нас не получится обеспечить кинотеатральный прокат, то это меняет дело. Так что мы не собираемся представлять трейлер до тех пор, пока не будем твердо уверены в том, что люди смогут увидеть фильм в кино», — сказал Блум в интервью Fandom.

«Хэллоуин убивает» — продолжение фильма «Хэллоуин» 2018 года. В главных ролях — снова Джейми Ли Кертис и Ник Кастл. Это уже 12-я лента в киносериале о девушке и преследующем ее маньяке. «Хэллоуин», вышедший два года назад, стал прямым продолжением первой ленты 1978 года, в нем игнорируются сюжетные линии сиквелов.

Выход картины запланирован на 16 октября. На YouTube есть неофициальный трейлер, созданный фанатами, а также концепт официального трейлера.