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Япония отказалась от развертывания американских систем ПРО

Источник:
ТАСС
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Фото: U.S. Army

Власти Японии приняли решение аннулировать план по развертыванию комплексов противоракетной обороны американского производства Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, сообщил министр обороны Японии Таро Коно.

«В результате обсуждения на заседании Совета национальной безопасности было принято решение аннулировать план по размещению в префектурах Акита и Ямагути комплексов Aegis Ashore. Я прощу прощения в связи с этим положением дел. Учитывая нынешнюю ситуацию в Восточно-Китайском море, с точки зрения политики безопасности будет нецелесообразным полагаться только на обеспечение противоракетной обороны посредством кораблей, оснащенных комплексами Aegis», — приводит ТАСС слова Коно.

Ранее о прекращении программы развертывания Aegis Ashore объявил глава военного ведомства Японии. Он сослался на то, что при пуске ракет с нынешних установок невозможно гарантировать падение их разгонных блоков строго в пределах военной базы или в море, что ставит под угрозу безопасность населения.

Исправление этого недостатка, по его словам, потребует дополнительных значительных расходов и много времени. Эксперты в свою очередь указывают на то, что комплексы Aegis Ashore в заказанной комплектации не могут перехватывать баллистические ракеты последних модификаций, а также крылатые ракеты.

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Администрация США уже санкционировала продажу Японии двух таких комплексов. Их предполагалось разместить в префектуре Ямагути на юго-западе острова Хонсю и в префектуре Акита в его северной части. По расчетам Токио, они должны были прикрывать фактически всю территорию страны от удара баллистических ракет. В то же время органы местного самоуправления так и не дали разрешения на установку Aegis Ashore, выражая сомнения в их безопасности.


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Топ комментариев

WSG0600-164-164

Если на добыче ресурсов то и до 60% можно.

Тархун Зелёный

Не до 15%, а до 30% как минимум.

olegsbeglov

Голосуй, не голосуй, всё равно получишь ... новую конституцию

Stabilitron

Так он сначала снизил налог богатым с 35% до 13, при этом не забыв всем остальным поднять с 12% до 13%,...

pavelru07

Не дают денег плохо,дают денег плохо,если людям дать по миллиону тоже плохо,скажут почему не 2