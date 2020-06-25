НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Губернатор Алтая ушел на «удаленку»

Источник:
Sibnet.ru
103 0
Фото: © https://www.instagram.com/gubernator_tomenko/

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение уйти на самоизоляцию из-за болезни нескольких сотрудников, сообщает правительство региона.

Уточняется, что Томенко решил оставаться дома и организовать работу по руководству Правительством края в дистанционном режиме, поскольку у нескольких сотрудников, с которыми он регулярно взаимодействует, тест на коронавирус показал положительный результат.

Он отметил, что в правительстве края большинство совещаний, планерок и других мероприятий переведены в формат видеоконференций, но каждый день все равно необходимо контактировать с довольно большим количеством людей, поскольку работу остановить нельзя.

«Тестирование на коронавирус показало положительный результат сразу у нескольких сотрудников, с которыми я общаюсь почти в ежедневном режиме. Чтобы не подвергать опасности других работников правительства, я принял решение пока оставаться дома и побыть под наблюдением врачей. Работать в это время буду дистанционно», – прокомментировал Томенко.

Он попросил всех придерживаться мер безопасности и профилактики коронавируса, быть осторожными и внимательными.

По последним данным оперштаба региона, в Алтайском крае за прошедшие сутки выявлено 78 заболевших коронавирусом, выздоровело 43 пациента, четыре человека умерли. Всего в крае инфицированных 3600, выздоровели 2482. Число умерших пациентов достигло 63, из которых 30 – непосредственно от коронавируса.

Тема: Распространение коронавируса
Россия начинает испытания вакцины от коронавируса на людях
Опыт узников: как не свихнуться на самоизоляции
Озвучены пожизненные последствия COVID-19
Новосибирцам предложили бесплатные тесты на антитела к COVID-19
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
МВФ дал грустный прогноз по российской экономике
•
Путин и Макрон встретятся в видеоформате
•
Япония отказалась от развертывания американских систем ПРО
•
Мировой уровень углекислого газа установил рекорд
Подробности
•
Праздник без зрителей: парад Победы прошел в Новосибирске
•
Новые идеи Путина: у богатых взять, детям раздать
•
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
•
Парад победителей: как это было 24 июня 1945 года
Как это работает
•
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
•
Частоты и антенны: как усилить интернет на даче
•
От индейки до баранины: какое мясо для шашлыка лучше
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Губернатор Алтая ушел на «удаленку»
Сибирь 25.06.2020 12:48
Подросток погиб под дорожным катком
Сибирь 25.06.2020 12:25
Большое количество киберпреступников выявили в Бурятии
Сибирь 25.06.2020 12:09
Глава Бурятии ответил на вопрос об иностранном гражданстве
Сибирь 25.06.2020 11:40
Самое популярное
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
24243
Толстолобика больше метра длиной поймали в Чите
6380
Магазины и зоопарк откроют в Новосибирске
4260
Microsoft внезапно обновила Windows 7
3963
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
МВФ дал грустный прогноз по российской экономике
•
Путин и Макрон встретятся в видеоформате
•
Япония отказалась от развертывания американских систем ПРО
•
Мировой уровень углекислого газа установил рекорд
Подробности
•
Праздник без зрителей: парад Победы прошел в Новосибирске
•
Новые идеи Путина: у богатых взять, детям раздать
•
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
•
Парад победителей: как это было 24 июня 1945 года
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

WSG0600-164-164

Если на добыче ресурсов то и до 60% можно.

Тархун Зелёный

Не до 15%, а до 30% как минимум.

Stabilitron

Так он сначала снизил налог богатым с 35% до 13, при этом не забыв всем остальным поднять с 12% до 13%,...

pavelru07

Не дают денег плохо,дают денег плохо,если людям дать по миллиону тоже плохо,скажут почему не 2

_ASUS__

если у вас нет аргументов то это ваша проблема и ваша ложь ... я всего лишь констатирую факты против...