Губернатор Алтая ушел на «удаленку»

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение уйти на самоизоляцию из-за болезни нескольких сотрудников, сообщает правительство региона.

Уточняется, что Томенко решил оставаться дома и организовать работу по руководству Правительством края в дистанционном режиме, поскольку у нескольких сотрудников, с которыми он регулярно взаимодействует, тест на коронавирус показал положительный результат.

Он отметил, что в правительстве края большинство совещаний, планерок и других мероприятий переведены в формат видеоконференций, но каждый день все равно необходимо контактировать с довольно большим количеством людей, поскольку работу остановить нельзя.

«Тестирование на коронавирус показало положительный результат сразу у нескольких сотрудников, с которыми я общаюсь почти в ежедневном режиме. Чтобы не подвергать опасности других работников правительства, я принял решение пока оставаться дома и побыть под наблюдением врачей. Работать в это время буду дистанционно», – прокомментировал Томенко.

Он попросил всех придерживаться мер безопасности и профилактики коронавируса, быть осторожными и внимательными.

По последним данным оперштаба региона, в Алтайском крае за прошедшие сутки выявлено 78 заболевших коронавирусом, выздоровело 43 пациента, четыре человека умерли. Всего в крае инфицированных 3600, выздоровели 2482. Число умерших пациентов достигло 63, из которых 30 – непосредственно от коронавируса.