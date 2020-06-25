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Audi разорвет контракт с Собчак из-за слов о протестах в США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Автоконцерн Audi разорвет договор о сотрудничестве с телеведущей Ксенией Собчак, которая была амбассадором бренда в России, из-за предполагаемых расистских высказываний в соцсетях, сообщил представитель компании Вернер Нойхольд.

«Audi решительно отвергает любые формы расизма и дискриминации, так как это несовместимо с нашей корпоративной культурой», — цитирует ТАСС заявление компании, опубликованное агентством DPA.

Audi немедленно расторгнет договор с Собчак.

Немецкое издание Business insider в среду опубликовало материал с заголовком «Следующий скандал с Volkswagen после расистской рекламы: посол российского бренда Audi называет чернокожих глупыми и ленивыми». В нем цитируется часть поста Собчак в Instagram.

«Те, кто сумел осознать, что для успеха нужно "в….." (усердно трудиться), давно стали уже условными Наоми Кэмбел, Обамой и Уинфри. Остальные же всегда найдут оправдание себе и своей лени и глупости», — писала она две недели назад.

Собчак заявила, что подает на Business insider в суд по факту о клевете. «Немецкое издание вышло с заголовком "Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми" и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И уж тем более не разделяю этих взглядов. Я буду требовать публичных извинений», — отметила она в соцсетях.

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Топ комментариев

WSG0600-164-164

Если на добыче ресурсов то и до 60% можно.

Тархун Зелёный

Не до 15%, а до 30% как минимум.

Stabilitron

Так он сначала снизил налог богатым с 35% до 13, при этом не забыв всем остальным поднять с 12% до 13%,...

pavelru07

Не дают денег плохо,дают денег плохо,если людям дать по миллиону тоже плохо,скажут почему не 2

_ASUS__

если у вас нет аргументов то это ваша проблема и ваша ложь ... я всего лишь констатирую факты против...