Турецкая партия призвала признать Крым российским

Турецкая партия Vatan разработала Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в котором предложила признать Крым частью России, говорится в сообщении на сайте партии.

Среди других пунктов плана — ликвидация баз США и НАТО в регионе, признание Республики Абхазия и самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра, поддержка территориальной целостности Азербайджана, обеспечение мира в Сирии и ее территориальной целостности, прекращение вмешательства США в Ливии.

Аналитик Центра стратегических исследований Sahipkiran Кюршад Орнек призвал МИД Турции немедленно установить отношения с Крымом и по договоренности с Россией стать гарантом прав крымских татар. «Крым по факту никогда не был украинской землей, на протяжении шести лет я не встречал там людей, которые говорят по-украински», — приводит РИА Новости слова Орнека.

На совещании выступила председатель комитета по образованию, науке и молодежной политике Совета крымских татар при главе Республики Крым Лемара Селендили, которая рассказала о значительных переменах к лучшему в положении крымских татар после воссоединения Крыма с Россией.

«Крымско-татарский язык стал официальным. Мы получили права других тюркских народов в России. В течение почти 25 лет мы жили в плохих условиях, когда электричество и вода постоянно отключались, дороги были разбиты, а школы не строились. За последние пять лет эти проблемы начали решаться. Экономическое положение крымских татар начало улучшаться», — отметила она.

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Глава бюро международных отношений партии Vatan Семих Корай отметил, что цель плана — оставить США в одиночестве в регионе. «Наиболее важной особенностью Черноморско-средиземноморского плана дружбы и мира является его целостность. Этот план основан на укреплении оси сотрудничества между Турцией и Россией», — добавил он.

Партия Vatan («Родина») была основана в 1992 году как «Рабочая партия». Партия называет себя «авангардной» и борется за общенациональное правление турецкого рабочего класса, крестьян, ремесленников, госслужащих, интеллигенции и производителей. Партия поддерживает линию сотрудничества Турции с Россией и с Китаем, а также занимает антиамериканскую позицию.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.