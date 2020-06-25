Началось голосование по поправкам в Конституцию

Жители России с четверга, 25 июня, могут проголосовать по поправкам в Конституцию. Отдать свой голос можно на участке, дома или на работе, сообщила председатель избирательной комиссии Забайкальского края Светлана Судакова.

Основной этап голосования пройдет 1 июля, но возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня. Для волеизъявления до 1 июля не потребуется никакого заявления: достаточно прийти на участок. Они будут работать с 8.00 до 20.00.

Узнать адрес и телефон своего участка для голосования можно на онлайн-карте или на сайте ЦИК России.

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«Граждане могут прийти на свой участок по месту регистрации, либо выбранный по месту нахождения и проголосовать. Также имеется возможность выразить свою гражданскую позицию вне помещения для голосования», — объяснила Судакова.

Но для голосования вне помещения нужно подать заявку в УИК лично, либо через соседей или родственников, добавила она. Кроме того, УИК готовы откликаться на коллективные заявки и приезжать на предприятия, учреждения и организовывать голосование на придворовых территориях.