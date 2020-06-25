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Гиперзвуковое оружие в США создадут по закону военного времени

Источник:
РИА Новости
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Фото: DARPA

Президент Дональд Трамп задействовал закон военного времени для срочной реализации программ по созданию гиперзвукового оружия и космических технологий, сообщает пресс-служба Белого дома.

Закон об оборонном производстве, принятый 1950 году после начала Корейского конфликта, применяется в условиях войны или чрезвычайных ситуаций, приводит РИА сообщение администрации президента США.

По мнению Трампа, этот документ — наиболее экономически эффективный и целесообразный альтернативный метод выполнения поставленных задач по разработке подобных технологий.

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Ранее в Пентагоне неоднократно признавали отставание от России и Китая в сфере производства гиперзвукового оружия. Отечественные эксперты отмечали, что американским военным нужно еще пять лет для создания уже существующих российских технологий.

Президент Владимир Путин накануне подчеркнул, что когда другие страны создадут гиперзвуковое оружие, то у Москвы будут средства борьбы с этим видом вооружений, которые на сегодняшний день невозможно перехватить.



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