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МВФ дал грустный прогноз по российской экономике

Источник:
ТАСС
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Фото: Elvert Barnes / Attribution-ShareAlike License

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой апрельский прогноз по ВВП РФ, который, как ожидается, упадет на 6,6% в 2020 году, но вырастет на 4,1% в 2021 году, говорится в опубликованном в июльском бюллетене МВФ «Перспективы развития мировой экономики».

Фонд ухудшил свои прогнозы по ВВП РФ в 2020 году на 1,1 процентного пункта (п.п.), а в следующем году — улучшил на 0,6 п.п, приводит ТАСС содержание доклада.

В документе, что «вызванные пандемией сбои, а также значительное снижение располагаемого дохода для экспортеров нефти после резкого снижения цен на топливо приведут к резкому экономическому спаду в России», а также в ряде других стран.

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Фонд также включил российский рубль в список валют, «которые значительно ослабли в предыдущие месяцы, но с апреля усилились». В перечень также входят австралийский доллар, норвежская крона, индонезийская рупия, мексиканский песо и южноафриканский рэнд.

В апреле МВФ прогнозировал падение ВВП России на 5,5% в 2020 году под влиянием последствий распространения коронавирусной инфекции, при этом в январе фонд ожидал рост экономики страны на уровне 1,9%. Фонд также ожидал ускорения в 2021 году экономического роста в РФ до 3,5%, вместо 2% в январском прогнозе.



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