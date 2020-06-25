Путин и Макрон встретятся в видеоформате

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу, 26 июня, в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Елисейский дворец.

«Переговоры в формате видеоконференции планируются в пятницу, во второй половине дня», — приводит ТАСС слова представителя администрации французского лидера. По его словам, необходимо «обеспечить дальнейший прогресс в урегулировании кризисов, в частности, на Украине».

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Макрон рассчитывает обсудить с Путиным «вопросы обеспечения стратегического равновесия», Ливию и Иран, а также ситуацию с распространением коронавируса. Также планируется обсудить «основные кризисы, фигурирующие в повестке дня Совета Безопасности ООН», указали в администрации французского президента.

«Президент Франции считает, что важно рассматривать вместе с Россией целый ряд сложных проблем», — заявил представитель Елисейского дворца. По его словам, сторонам необходимо обсудить вопросы, связанные с сотрудничеством, укреплением европейской стабильности, урегулированием международных кризисов и обеспечением кибербезопасности.