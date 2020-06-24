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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Продолжение The Last of Us побило российский рекорд продаж

Источник:
ТАСС
248 0
Фото: Wallpaper Gaming / Public Domain Mark

Видеоигра The Last of Us Part II установила абсолютный рекорд продаж на российском рынке, свидетельствуют данные ретейлеров.

По данным «М.Видео» и «Эльдорадо», за первые три дня продажи The Last of Us 2 в два раза превысили продажи Death Stranding. Продолжение The Last of Us оказалось примерно в семь раз популярнее первой части.

Также The Last of Us Part II превзошла продажи предыдущего лидера для игровых консолей PlayStation — GTA V, которая вышла в 2013 году. Кроме этого, на The Last of Us II пришлось наибольшее число заказов в категории игр маркетплейса «Беру».

The Last of Us Part II — боевик от студии Naughty Dog для консоли Playstation 4, который является прямым сюжетным продолжением игры The Last of Us и повествует о выживании в мире после глобальной катастрофы.

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Топ комментариев

WSG0600-164-164

Если на добыче ресурсов то и до 60% можно.

Тархун Зелёный

Не до 15%, а до 30% как минимум.

_ASUS__

частично, но не всецело ... виноваты сша и европа которые по сути развели януковича на политический шантаж...

Stabilitron

Так он сначала снизил налог богатым с 35% до 13, при этом не забыв всем остальным поднять с 12% до 13%,...

pavelru07

Не дают денег плохо,дают денег плохо,если людям дать по миллиону тоже плохо,скажут почему не 2