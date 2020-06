Продолжение The Last of Us побило российский рекорд продаж

Видеоигра The Last of Us Part II установила абсолютный рекорд продаж на российском рынке, свидетельствуют данные ретейлеров.

По данным «М.Видео» и «Эльдорадо», за первые три дня продажи The Last of Us 2 в два раза превысили продажи Death Stranding. Продолжение The Last of Us оказалось примерно в семь раз популярнее первой части.

Также The Last of Us Part II превзошла продажи предыдущего лидера для игровых консолей PlayStation — GTA V, которая вышла в 2013 году. Кроме этого, на The Last of Us II пришлось наибольшее число заказов в категории игр маркетплейса «Беру».

The Last of Us Part II — боевик от студии Naughty Dog для консоли Playstation 4, который является прямым сюжетным продолжением игры The Last of Us и повествует о выживании в мире после глобальной катастрофы.